Российские захватчики били ракетами по приграничной Сумщине 24 мая около 20 часов. О новых деталях сообщили в Оперативном командовании "Север" 25 мая.

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В общей сложности с территории России на Сумщину зафиксировали 6 "приходов".

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты при границе на Сумщине. Вчера, 24 мая, около 19:55 наблюдатели зафиксировали 6 "приходов",

– говорится в сообщении.

Предварительно, 2 ракеты уложили в районе населенного пункта Гудово. Еще 4 "прилета" зафиксировали в районе окрестностей населенного пункта Шалыгино. По данным ОК "Север", ракеты были выпущены из двух самолетов типа "Су".

Потерь среди личного состава и техники Вооруженных сил Украины нет. Информация о потерях, ранениях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры пока еще уточняется.

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Что сообщали об авиаударах ранее

Вечером 24 мая произошли обстрелы территории Сумской области. По предварительным данным, пара вражеских самолетов дважды совершала пуски неуправляемыми ракетами в направлении Шосткинского района.

У другого села Шосткинского района разорвалось 8 боеприпасов. Еще 7 мин взорвались в окрестностях населенного пункта Конотопского района Сумщины.

Обстрел происходит уже не в первый раз. В оперативном командовании "Север" информировали, что 24 мая в течение часа россияне 15 раз обстреляли Сумскую область. Россияне нанесли удар по населенным пунктам Бояро-Лежачи и Толстодубово.

Обстрел приграничья Черниговщины

Российские захватчики производили обстрелы Черниговщины в течение 24 – 25 мая. Оккупанты ночью 25 мая обстреляли Северский район Черниговщины.

Россияне начали гатить по пограничной в 03:40 со стороны российского населенного пункта Любачене. Вражеские войска изготавливали из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм. Российские кафиры корректировали огонь с помощью беспилотников.

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