Російські окупанти вирішили активно використовувати авіацію при наступі в Запорізькій області. Втім наші воїни завдають російській армії втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

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Два літаки за місяць

Саме в Запорізькій області нацгвардієць в одному з районів виконання завдання збив російський штурмовик Су-25 "Грач". Сталося це 23 травня.

Особливість цього випадку полягає в тому, що цей військовослужбовець уже вдруге за цей місяць збиває літак росіян, чим завдає значних втрат російській окупаційній армії.

Як повідомили у Національній гвардії України, це військовослужбовець строкової служби. А збив він російський військовий літак за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла", розробленого ще в радянські часи.

Як українці збивають російські літаки "Іглою"

Випадок на Запоріжжі – не перший за час війни, яку розпочала Росія, коли українські захисники збивають ворожу авіацію "Іглою". Чи не найвідоміший випадок – коли на початку березня мобілізований працівник "Укрпошти" Сергій Чижиков завдяки цьому ПЗРК збив ворожий Су-35. Вартість такого літака від 40 до 65 мільйонів доларів (в залежності від модифікації). А ПЗРК "Ігла" котує від 40 до 60 тисяч доларів.

Ще один російський літак з ПЗРК "Ігла" збив старший матрос Дмитро Томілов. Він збив ворожий Су-34. За мужність та героїзм міністр оборони України Дмитро Резніков нагородив військовослужбовця іменною вогнепальною зброєю.

Збита російська авіація

Росія активно використовувала авіацію у війні проти України, вважаючи, що й вдалося знизити українську систему протиповітряної оборони. Але це виявилося не так. І за час війни станом на 24 травня українські військові збили 205 ворожих літаків. Також було знищено 170 російських військових гелікоптерів

Українські бійці активно знищують і російські безпілотники оперативно-тактичного рівня. Саме завдяки ним окупанти розвідують територію та корегують вогонь артилерії. Таких знищених безпілотників вже налічується 480.

Сили ППО збивають і крилаті ракети, які ворог випускає по українських містах. За час війни – як мінімум 112 збитих ворожих ракет.

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