Последствия ночной атаки в Сумской области

Захватчики открывали огонь из минометов. Под удар снова попали пограничные населенные пункты.

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С 4:30 утра каждые полчаса раздавались выстрелы из миномета по территории Шосткинского района,

– рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Повреждения получили частные дома в окрестностях города Середина-Буда.

Около 7:30 россияне открыли огонь из самоходных артиллерийских установок по деревне Старые Вирки Белопольского общества. К счастью, никто не пострадал.

Россияне постоянно обстреливают Сумщину

Пограничные города и села области ежедневно страдают от российских обстрелов. Кафиры готовят из артиллерии, минометов, гранатометов, а также выпускают ракеты. Так, в обед 26 мая над Сумами силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету. В это время в области была объявлена воздушная тревога.

25 мая враг еще раз атаковал Краснополье. В результате ракетного удара повреждения получили около 20 домов местных жителей и линии электропередач. Из-за этого часть селения осталась без света. К счастью, обошлось без жертв.

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