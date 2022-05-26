Это произошло в полдень, рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Обратим внимание, что в области была воздушная тревога. Отбой объявили в 12.30.

Угроза наступления на Сумы

СМИ пишут, что российские кафиры наращивают войска и технику вблизи границы с Украиной. В частности, возле Сумской и Черниговской области. Поэтому украинские пограничники снова готовятся к вероятному вторжению российских войск на Сумщину и Черниговщину.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил такую угрозу. Он отметил, что россияне провели огромную кампанию, чтобы накопить и успеть собрать мощный потенциал до того, как западный ленд-лиз заработает. Сумскую и Черниговскую область постоянно обстреливают. По словам Арестовича, действительно есть вероятность новой попытки российского наступления на Севере. Он предупредил, что Украину ждет сложная и очень опасная луна. Появилась опасность, которую каждый день обсуждали в начале марта – угроза от белорусской армии.

Обстрелы Сумщины

Пограничные города и села Сумской области ежедневно страдают от обстрелов русских войск. Оккупанты готовят из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и т.д.

Смотрите больше – Арестович заявил об угрозе второго наступления на Сумы, Чернигов и Киев: