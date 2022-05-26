Це сталось опівдні, розповів глава Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Зауважимо, що в області була повітряна тривога. Відбій оголосили о 12:30.

Загроза наступу на Суми

ЗМІ пишуть, що російські окупанти нарощують війська та техніку поблизу кордону з Україною. Зокрема, біля Сумської та Чернігівської області. Тому українські прикордонники знову готуються до ймовірного вторгнення російських військ на Сумщину та Чернігівщину.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив таку загрозу. Він зазначив, що росіяни провели величезну кампанію, щоб накопичити й встигнути зібрати потужний потенціал до того, як західний ленд-ліз почне працювати. Сумську та Чернігівську область постійно обстрілюють. За словами Арестовича, дійсно є ймовірність нової спроби російського наступу на Півночі. Він попередив, що Україну чекає складний та дуже небезпечний місяць. З'явилась небезпека, яку щодня обговорювали на початку березня – загроза від білоруської армії.

Обстріли Сумщини

Прикордонні міста та села Сумської області щодня страждають від обстрілів російських військ. Окупанти гатять з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації тощо.

Дивіться більше – Арестович заявив про загрозу другого наступу на Суми, Чернігів та Київ: