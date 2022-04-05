Во время интервью Владимир Зеленский подчеркнул, что этот процесс сложный. Прежде всего, потому, что нужно вывезти раненых и убитых украинских военных, передает 24 канал.

Читайте также Россия хочет занять Донбасс, Юг, Запорожье и иметь коридор в Крым, – Зеленский

Турция готова это сделать, но есть "но"

Это очень сложно. Военная деоккупация Мариуполя на сегодняшний день сложна. И ребята (военные – 24 канала), которым очень сложно, они это прекрасно знают. Мы на связи почти ежедневно,

– подчеркнул он.

Президент Украины добавил, что есть гуманитарная миссия. Она налагает на украинских военных соответствующие обязательства. Речь идет об их раненых или погибших собратьях. Уже известно о договоренности с Турцией, которая кораблями увезет как раненых, так и погибших. Это будут делать из Бердянска, ведь в Мариуполь невозможно подойти.

Он отметил, что в Украине уже подготовлена ​​инфраструктура для перевозки. Остается только получить согласие от Путина. Его он должен передать через Эрдогана, выступающего в этом случае посредником в общении между президентами Украины и России.

Даже если мы подпишем самое мощное соглашение, то через два года Россия может вернуться – смотрите видео: