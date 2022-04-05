Они будут биться за Донбасс. Об этом президент заявил во время встречи с журналистами.
К теме У России свое видение Донбасса, а у нас – свое, – Зеленский о переговорах с Москвой
Мариуполь для россиян – медаль
Зеленский подчеркнул, что для нас Мариуполь – это жизнь и город, а для россиян – медалька, которую они хотят повесить себе на грудь. Собственно, поэтому и оккупанты пытаются сравнять Мариуполь с землей.
Россия сконцентрировалась на Донбассе
Накануне Зеленский тоже сказал, что украинское командование знает о планах оккупантов на Донбассе – захватить Донецкую и Луганскую области. Кроме того, враг вознамерился ударить по Харьковской области.
Наши защитники уже готовятся отбивать планы оккупантов.
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