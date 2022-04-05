Об этом президент Зеленский рассказал во время общения с журналистами 5 апреля. Он подчеркнул, несмотря на кардинально разные позиции, договариваться как-то нужно.

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До Донбасса в Стамбуле руки не дошли – Зеленский

Президент подчеркнул, что на переговорах в Стамбуле между российской и украинской делегациями не поднимали вопрос Донбасса. Причина – у сторон слишком разное видение.

У России свое видение Донбасса, а у нас – свое. Поэтому у меня было довольно простое предложение, ведь я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам, это не возможно,

– пояснил Зеленский.

Президент заверил, если стороны хотят закончить войну, то они обязаны договариваться. При этом стороны – это не только Россия и Украина, но и западные партнеры.

Вниманию! Президент Украины подчеркнул, что руководство страны видит, что цель России – это оккупация Донбасса, юга и Запорожья. Оккупантам надо создать сухопутный коридор в Крым.

Смотрите обращение президента Зеленского за 4 апреля: