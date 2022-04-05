Вони будуть битись за Донбас. Про це президент заявив під час зустрічі з журналістами.

До теми Росія хоче зайняти Донбас, Південь, Запоріжжя і мати коридор до Криму, – Зеленський

Маріуполь для росіян – медаль

Зеленський наголосив, що для нас Маріуполь – це життя й місто, а для росіян – медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди. Власне, тому й окупанти намагаються зрівняти Маріуполь із землею.

Росія сконцентрувалась на Донбасі

Напередодні Зеленський теж сказав, що українське командування знає про плани окупантів на Донбасі – захопити Донецьку та Луганську області. Крім того, ворог намірився вдарити по Харківщині.

Наші захисники вже готуються відбивати плани окупантів.

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