Уже через несколько дней Украина услышит вердикт Европы о своем стремлении присоединиться к европейской семье. Этот шаг нашего государства очень сильно ударит по амбициям российских кафиров сохранить Украину в сфере своего влияния.

Читайте на "Цензор.НЕТ " Венгрия поддерживает рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Украина в ЕС: мнение Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден убежден, что будущее Украины в европейском содружестве – вполне вероятный сценарий будущего.

Уже в конце недели лидеры европейских стран должны высказать свое мнение о предоставлении Украины статуса кандидата на вступление в ЕС, и есть много предпосылок, что такой желаемый статус Украина получит.

Это вероятно, что Украина станет членом Европейского Союза. Ожидается, что лидеры ЕС в конце этой недели дадут свое благословение Украине стать официальным кандидатом в присоединение. Это решение будет триумфом для Киева, борющегося с вторжением России,

– сказал Байден.

Новости ЕС: коротко о последних событиях

Болгария начала скачивать азербайджанский газ через Грецию. Сейчас прогон происходит в тестовом режиме, но если все будет хорошо, то с 1 июля запланирована перекачка 1 миллиарда кубометров газа. Ранее Россия прекратила поставки газа в Болгарию из-за отказа платить в рублях и поддержку санкций.

Совсем скоро Украина может получить статус кандидата на вступление в ЕС. Как сообщил премьер Денис Шмигаль, это даст толчок к инвестициям и положительным трансформациям во всех сферах.

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет трансформировать ЕС, расширить его на другие континенты и призвал упростить процедуру вступления в Союз. По его мнению, сейчас для полноправного членства странам следует проходить очень долгий и сложный путь.

Еврокомиссия рекомендовала не предоставлять Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. В Тбилиси заявили, что ожидали большего, но не будут прекращать реформы. Ранее грузинский премьер заявлял, что Украина не может получить статус просто из-за того, что на нас напала Россия.

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