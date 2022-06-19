Российские оккупанты надеялись шантажировать Европу за поддержку Украины и санкции своими энергоносителями. Впрочем, газ и нефть есть не только у России, и ЕС активно ищет альтернативные источники поставок.

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Болгария получает газ из Азербайджана

Греция начала тестовый запуск второго газопровода для прокачки газа в Болгарию. Сегодня голубое топливо пошло по трубопроводу Комотини – Старая Загора.

Сообщается, что тестовая прокачка продлится до конца июня. Если не возникнет никаких трудностей, то с 1 июля начнется поставка согласованного объема. По договоренности он составляет 1 миллиард кубометров.

Напомним, в апреле российских "Газпром" потребовал от Болгарии расчета за газ в рублях. Та отказалась идти на условия оккупантов, поэтому "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Болгарию.

На помощь болгарам сразу пришла Греция, а спустя некоторое время Болгарии удалось договориться о покупке американского газа по более низкой цене, чем покупала российское топливо у "Газпрома".

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Россияне продолжают попытки захвата Северодонецка, но полностью взять город под свой контроль они не могут. Наши герои дают врагу отпор и держат оборону. Россиянам удалось прорваться в Тошковку благодаря брошенным на штурм большим силам, но наша артиллерия заставила врага отступить.

Оккупанты надеются, что затяжная война уменьшит поддержку Украины от международного сообщества и позволит ослабить санкции. Впрочем, есть еще вопрос, как долго хватит россиянам сил биться о стену, в которую они уперлись на Донбассе, и держать оборону на Юге, где мотивация россиян упала уже довольно низко.

Россияне могут обстрелять железную дорогу в Черниговской области. Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. Все службы предупреждены и готовы.

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