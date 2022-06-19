Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил об итогах дня 19 июня в Луганской области. Ситуация стабильно тяжелая, но врагу не удается совершить прорыв ни в одном из направлений.

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Текущая ситуация в Луганской области

По словам Гайдая, именно в Луганской области сейчас самая тяжелая военная ситуация. Россияне продолжают штурм Северодонецка и попытки полностью захватить город, но пока могут похвастаться только очередными потерями.

Сегодня россияне пытались прорваться в Тошковку. Даже имели успех, но после работы нашей артиллерии потерпели поражение. Они бросили в эту атаку большие силы. Для понимания: в Тошковку зашло около 1,5 БТГр военной техники врага,

– сказал Гайдай.

Что касается Лисичанска, то город остается под властью Украины, продолжается "тихая" эвакуация, гуманитарные грузы доставляются ежедневно. Единственная проблема – постоянные обстрелы российских оккупантов, пытающихся уничтожить город до основания.

Война России против Украины: последние новости

Белорусская армия продолжает "учения" возле границ с Украиной. Многие эксперты утверждают, что о нападении речь не идет, ведь для этого у белорусов мало сил. Сейчас белорусская армия проводит мобилизационные учения. Если солдат начнут "садить на технику", тогда угроза нападения станет более реальной.

Россияне продолжают строить оборону на территории временно оккупированной Херсонщины. Стало известно, что они работают над наращиванием системы ПВО. Также продолжаются работы по усовершенствованию первого и второго рубежей обороны.

Блогер Сергей Стерненко опубликовал много интересной информации из телефона ликвидированного российского оккупанта. 21-летний боевик шел на Киев из Беларуси и был уверен, что войн продлится менее недели. Когда же россияне получили отпор на Киевском направлении, оккупантов через Беларусь перебросили в Белгород, а оттуда они зашли на Харьковщину через КПП Чугуновка. Оккупанта ликвидировали в мае.

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