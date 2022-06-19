Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про підсумки дня 19 червня на Луганщині. Ситуація стабільно важка, але ворогу не вдається здійснити прорив на жодному з напрямків.

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Поточна ситуація на Луганщині

За словами Гайдая, саме на Луганщині зараз найважча військова ситуація. Росіяни продовжують штурм Сєвєродонецька та спроби повністю захопити місто, але поки що можуть похизуватися лише черговими втратами.

Сьогодні росіяни намагалися прорватися у Тошківку. Навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії зазнали поразки. Вони кинули в цю атаку великі сили. Для розуміння: в Тошківку зайшло приблизно 1,5 БТГр військової техніки ворога,

– сказав Гайдай.

Що стосується Лисичанська, то місто залишається під владою України, триває "тиха" евакуація, гуманітарні вантажі доставляються щоденно. Єдина проблема – постійні обстріли російських окупантів, які намагаються знищити місто вщент.

Війна Росії проти України: останні новини

Білоруська армія продовжує "навчатися" поблизу кордонів з Україною. Багато експертів стверджують, що про напад не йдеться, адже для цього у білорусів замало сил. Зараз білоруська армія проводить мобілізаційні навчання. Якщо солдатів почнуть "садити на техніку", тоді загроза нападу ставатиме більш реальною.

Росіяни продовжують будувати оборону на території тимчасово окупованої Херсонщини. Стало відомо, що вони працюють над нарощуванням системи ППО. Також тривають роботи з удосконалення першого та другого рубежів оборони.

Блогер Сергій Стерненко опублікував багато цікавої інформації з телефону ліквідованого російського окупанта. 21-річний бойовик йшов на Київ з Білорусі та був впевнений, що війна триватиме менш як тиждень. Коли ж росіяни отримали відсіч на Київському напрямку, окупантів через Білорусь перекинули у Бєлгород, а звідти вони зайшли на Харківщину через КПП Чугунівка. Окупанта ліквідували у травні.

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