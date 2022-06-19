21-летний российский оккупант Вадим Плохих приехал в Украину воевать "максимум на неделю". Впрочем, в будущем он ошибся – его ждали несколько месяцев войны и ликвидация.
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Как россияне заходили в Украину и на что рассчитывали
Блогер Сергей Стерненко опубликовал видео и фото по телефону ликвидированного оккупанта. Они сообщают очень много интересных подробностей.
Сам Плохих пришел в русскую армию срочником, а затем подписал контракт и поехал воевать в Сирию и Донбасс. Также он в своих переписках рассказывает, что был в Китае и Карабахе.
По словам оккупанта, нападение на Украину Россия планировала еще с начала 2022 года, первой опорной датой было 4 января. Когда россияне напали на Украину 24 февраля, он был уверен, что длительных боевых действий не будет.
"Да максимум неделя, братан, максимум неделя. Стандартная такая операция", - говорил Плохих.
Он шел на Киев и был среди тех, кто должен был захватывать столицу. Плохих зашел в Украину с территории Белоруссии. Впрочем, "что-то пошло не так", и совсем скоро его уже опрокидывали на другое направление.
Под Киевом нам дали п**ды, и нас вывели в Беларусь, после чего мы погрузились на платформы и сейчас едем в Белгород.
– писал россиянин.
На территорию Харьковской области Плохих заходил в апреле через пограничный пункт Чугуновка. Видео заката российской колонны на территорию Украины он снял на телефон.
Потом он хвастался товарищам, что грабил квартиры мирных украинцев, магазины и расстреливал гражданских якобы "со свастикой на теле". Садизм кафиров пугал даже его, но он оставался в армии ради денег.
Впрочем, насладиться заработком оккупант уже не сможет – его ликвидировали ориентировочно в середине мая. Плохих хотел учиться на экономиста, но ему не хватило элементарной клепки не обменивать свою жизнь на возможность мародерить и убивать мирных людей.
Что еще было на телефоне у оккупанта: видео
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