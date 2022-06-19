Об этом 24 канала рассказал советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Он считает, что российский президент Путин попытается определенным образом воспользоваться такой ситуацией.

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Внимание мира к войне в Украине падает

"Война становится затяжной. Соответственно сложно держать фокус внимания международного сообщества, чтобы эта тема была на первых страницах. Так всегда бывает, когда война длится один день – это во всем мире, когда одна неделя – все продолжают писать, а когда уже четвертый месяц – другие события замещают", – объяснил Лещенко.

По его словам, таких обстоятельств, которые есть сейчас, бороться с этим невозможно. Если ситуация на поле боя не изменится кардинально, внимание продолжит падать. Если же будут какие-нибудь важные события, об этом, конечно, напишут. К примеру, если ситуация пойдет на пользу Украины и мы освободим какой-то большой город или же наоборот – если россияне устраивают очередную резню.

Они стали действовать более осторожно, таких ситуаций, как в Буче, стараются все меньше себе позволять. Потому что понимают, что репутационные потери огромны, а последствия непредсказуемы.

– заметил советник главы ОП.

Лещенко подчеркнул, что для того чтобы максимально сохранять внимание мировой аудитории, Украине нужно искать новые платформы, чтобы доносить информацию о войне. Речь идет не только о политических площадках.

К примеру, хотя президент Зеленский больше всего выступает в парламентах, но в последнее время он произносил свои речи на нескольких кинофестивалях и других мероприятиях, относящихся к культурной сфере. Такие выступления позволяют держать внимание не только базовой политической аудитории, но и широкой публики.

Россия делает вбросы в международное информационное пространство

Также Сергей Лещенко рассказал, что Россия регулярно вторгается в международное информационное пространство и производит вбросы, направленные на разрушение поддержки Украины ее западными партнерами. К примеру, кафиры систематически сообщают о том, что разрушили какую-то партию оружия, которую передал нам Запад, или же такая партия попала к ним в руки.

Чтобы таким образом показать: "Не помогайте Украине, потом это оружие попадет в руки России". Но доказательств этого они не дают,

– объяснил Лещенко.

Кроме того, россияне продолжают устраивать провокации с примитивным уровнем аргументации. Они рассказывают, что зверства в Буче устраивали сами украинцы, вокзал в Краматорске и театр в Мариуполе тоже разбомбили сами. К счастью, в эти вбросы никто не верит, ведь у украинской стороны, в отличие от России, есть реальные доказательства.

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