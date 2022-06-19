Російські окупанти сподівалися шантажувати Європу за підтримку України та санкції своїми енергоносіями. Втім, газ та нафта є не лише в Росії, і ЄС активно шукає альтернативні джерела постачання.
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Болгарія отримує газ з Азербайджану
Греція почала тестовий запуск другого газопроводу для прокачуваня газу в Болгарію. Сьогодні блакитне паливо пішло по трубопроводу Комотіні – Стара Загора.
Повідомляється, що тестова прокачка буде тривати до кінця червня. Якщо не виникне жодних труднощів, то з 1 липня почнеться постачання погодженого обсягу. За домовленістю, він складає 1 мільярд кубометрів.
Нагадаємо, у квітні російських "Газпром" зажадав від Болгарії розрахунку за газ у рублях. Та відмовилася йти на умови окупантів, тож "Газпром" оголосив про припинення постачання газу в Болгарію.
На допомогу болгарам одразу прийшла Греція, а трішки згодом Болгарії вдалося домовитися про купівлю американського газу за нижчою ціною, аніж купувала російське паливо у "Газпрому".
Війна Росії проти України: коротко про останні події
- Росіяни продовжують спроби із захоплення Сєвєродонецька, але повністю взяти місто під свій контроль вони не можуть. Наші герої дають ворогу відсіч та тримають оборону. Росіянам вдалося прорватися у Тошківку завдяки кинутим на штурм великим силам, але наша артилерія змусила ворога відступити.
- Окупанти сподіваються, що затяжна війна зменшить підтримку України від міжнародної спільноти та дозволить послабити санкції. Втім, ще є питання, як довго вистачить росіянам сил битися об стіну, в яку вони вперлися на Донбасі, та тримати оборону на Півдні, де мотивація росіян впала вже доволі низько.
- Росіяни можуть обстріляти залізницю на Чернігівщині. Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус. Усі служби попереджені та напоготові.
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