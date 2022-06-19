Багатьох цікавить, скільки ж саме часу триматиме затяжна фаза у російсько-українській війні. На це 24 каналу ексклюзивно відповів військовий експерт Олег Жданов.

До теми Путін спробує скористатись затяжною фазою війни в Україні, – Лещенко

Коли ж саме може закінчитись затяжна фаза війни

Під час бойових зіткнень із російською армією все важче сказати, хто на якому напрямку перемагає. Попри збройну підтримку й ухвалений ленд-ліз, затяжна фаза війни ще досі триває, однак військовий експерт таки назвав можливі дати закінчення цієї фази.

Думаю, що десь місяць, півтора місяця. Поки ми не отримаємо необхідної кількості зброї,

– упевнений Жданов.

Він нагадав, як заступник міністра оборони оголошував втрати щодо української техніки. Власне, як зауважив військовий експерт, ці цифри збігаються з тим, коли в Офісі Президента називали чисельність необхідної техніки від країн Заходу.

"Коли вони вирівняються за чисельністю в плані надання нам техніки, озброєння, тоді можемо говорити про формування ударного угруповання", – наголосив Жданов.

Відповідь Жданова про тривалість затяжної фази війни: дивіться відео 24 каналу

Він також зазначив, що сподівається, що, після зустрічі "Рамштайн-3", Україна таки почне отримувати черговий потужний пакет допомоги.

Зауважте! У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 червня відбулось засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн-3". Стало відомо, що різні держави нададуть додаткове важке озброєння українцям для протистояння з російськими окупантами. Зокрема, значно збільшать допомогу США.

Власне, як відзначив військовий експерт, уже є звернення країн східної Європи, яке підтримали й у Великій Британії, щоб наростити обсяги й прискорити передачу нашій країні важкого озброєння.

Олег Жданов Військовий експерт Якщо це спрацює (швидке надання Україні важкого озброєння – 24 канал), тоді ми говоритимемо з вами ще про другу половину літа (для закінчення затяжної фази війни – 24 канал). Якщо це не спрацює, то, на жаль, тоді доведеться чекати аж до ленд-лізу.

Затяжна фаза війни Росії проти України: що відомо

Білий дім ще до початку повномасштабної війни на території України готувався до затяжного протистояння, повідомляють ЗМІ. Саме тому у Джо Байдена сподіваються, що саме зброя та антиросійські санкції гратимуть визначальну роль, адже ймовірність затяжної війни обговорювали ще до лютого.

Також в одному з останніх інтерв'ю генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що війна в Україні триватиме довго, може навіть роками, тож європейським країнам потрібно до цього готуватися.

Ще раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони заявляли, що активна фаза війни має закінчитись до кінця 2022 року, а вже у серпні має відбутись переломний момент, бо кількість озброєння має стати вагомою.

Водночас представник ГУР Вадим Скібіцький казав, що в Росії намагатимуться протриматися якомога довше у війні з Україною. Кремлівське керівництво може покладати надії на початок зими. Мовляв, тоді почнуться морози, і це змусить Україну нарешті сісти за стіл невигідних переговорів.

Варто знати – та сама заява Столтенберга про тривалість війни: більше деталей у відео