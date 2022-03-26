Такое заявление сделал экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире польского телевидения.

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Польша считает область своей

Военный подчеркнул, что эта территория никогда не была российской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

Калининградская область, на мой взгляд, является частью Польши. Мы имеем право претендовать на территорию, которую Россия оккупирует,

– считает Скшипчак.

Исторический контекст

Напомним, Калининградская область – кусочек России, отделенный от ее основной территории. Он расположен между Польшей и Литвой.

В 1945 году по решению Потсдамской конференции северная часть германской провинции Восточная Пруссия, вместе с Кенигсбергом (название Калининграда ранее), временно была передана Советскому Союзу.

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