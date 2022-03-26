Письмо с безумными предложениями Савостьянова показал в сети российский политический деятель Кирилл Гончаров. "Стыдоба", – так он охарактеризовал это обращение.

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В Москве снова "пробили дно"

Савостьянов цинично называет полномасштабное вторжение в Украину "судьбоносным решением". Более того, он открыто предлагает включить в зону "денацификации и демилитаризации" еще и Казахстан, Польшу, Молдову, а также страны Балтии. Мол, чтобы обеспечить безопасность для России.

Маниакальные предложения Савостьянова / Фото из фейсбук-страницы Гончарова

Как отреагировали у Зеленского

Цинические призывы московского депутата прокомментировал на своей твиттер-странице Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он написал, что Россия может провести полномасштабное наступление на упомянутые страны – в рамках "глобальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации".

Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне,

– предостерег в твиттере Подоляк.

Ранее в российском МИД пригрозили Литве, Латвии и Эстонии – потому, что там активно поддерживают Украину. А один из дипломатов государства-агрессора вообще решился заявить, что в Боснии и Герцеговине "будет как в Украине", если там решат вступать в НАТО.