Россия требует защиты своих сотрудников

В российском МИДе обвинили Литву, Латвию и Эстонию, которые являются членами НАТО, в развязывании "антироссийского психоза".

Примечательно Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине

"Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза", - заявили в МИД России.

Россия требует, чтобы эти страны приняли "немедленные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников".

Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что в Вильнюсе якобы совершено нападение на российского дипломата. Также сообщается о попытке давления на российского посла.