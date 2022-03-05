Росія вимагає захисту своїх співробітників
У російському МЗС звинуватили Литву, Латвію та Естонію, які є членами НАТО, у розв'язанні "антиросійського психозу".
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"Попереджаємо Вільнюс, Ригу і Таллінн про відповідальність за наслідки розв'язаного ними антиросійського психозу", – заявили в МЗС Росії.
Росія вимагає, щоб ці країни вжили "негайних заходів щодо захисту російських дипломатичних та консульських представництв та їх співробітників".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у Вільнюсі буцімто скоєно напад на російського дипломата. Також повідомляється начебто про спробу тиску на російського посла.
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