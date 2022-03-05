Росія вимагає захисту своїх співробітників

У російському МЗС звинуватили Литву, Латвію та Естонію, які є членами НАТО, у розв'язанні "антиросійського психозу".

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"Попереджаємо Вільнюс, Ригу і Таллінн про відповідальність за наслідки розв'язаного ними антиросійського психозу", – заявили в МЗС Росії.

Росія вимагає, щоб ці країни вжили "негайних заходів щодо захисту російських дипломатичних та консульських представництв та їх співробітників".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у Вільнюсі буцімто скоєно напад на російського дипломата. Також повідомляється начебто про спробу тиску на російського посла.

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