Сьогодні до цього списку долучилася й Литва.
До теми Зупиніть ядерного маніяка, – Стефанчук закликає світ закрити небо над Україною
Литва підтримала запровадження закритого неба в Україні
Литовський парламент підтримав запровадження закритого неба в Україні,
– повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Заява Комітету Сейму Литви із закордонних справ про безпольотну зону в Україні / Телеграм Олексія Гончаренка
Заклики про необхідність закриття неба
- Українська влада та дипломатія робить все можливе, аби Захід таки наважився на закриття неба.
- З такими закликами неодноразово виступав президент Володимир Зеленський. 3 березня він наголосив: якщо світ не має сміливості закрити небо, то він повинен хоча б дати Україні літаки.
- Дмитро Кулеба напередодні показав, як Росія знищує українські міста, зокрема продемонстрував варварські наслідки атаки на Бородянку. Він вкотре закликав закрити небо над Україною.
- Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив міжнародну спільноту зупинити ядерного маніяка. А радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк закликав західних партнерів взяти на себе відповідальність і закрити небо.
- Петиція щодо цього закриття неба за 2 дні набрала необхідний 1 мільйон підписів. Люди у всьому світі звернулися з проханням до НАТО про закриття неба, втім, організація заявила, що не залучатиме свої сили у війні в Україні.
- Таку ж позицію раніше озвучили у Білому домі – не хочуть закривати небо над Україною, бо це нібито спровокує для них пряму війну з Росією.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!