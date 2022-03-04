Сьогодні до цього списку долучилася й Литва.

До теми Зупиніть ядерного маніяка, – Стефанчук закликає світ закрити небо над Україною

Литва підтримала запровадження закритого неба в Україні

Литовський парламент підтримав запровадження закритого неба в Україні,

– повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.



Заява Комітету Сейму Литви із закордонних справ про безпольотну зону в Україні / Телеграм Олексія Гончаренка

Заклики про необхідність закриття неба

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