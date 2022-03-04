Сегодня к этому списку присоединилась и Литва.

К теме Остановите ядерного маньяка, – Стефанчук призывает мир закрыть небо над Украиной

Литва поддержала введение закрытого неба в Украине

Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине,

– сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Заявление Комитета Сейма Литвы по иностранным делам о бесполетной зоне в Украине / Телеграм Алексея Гончаренко

Призывы о необходимости закрытия неба

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