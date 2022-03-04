Сегодня к этому списку присоединилась и Литва.
К теме Остановите ядерного маньяка, – Стефанчук призывает мир закрыть небо над Украиной
Литва поддержала введение закрытого неба в Украине
Литовский парламент поддержал введение закрытого неба в Украине,
– сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Заявление Комитета Сейма Литвы по иностранным делам о бесполетной зоне в Украине / Телеграм Алексея Гончаренко
Призывы о необходимости закрытия неба
- Украинская власть и дипломатия делают все возможное, чтобы Запад решился на закрытие неба.
- С подобными призывами неоднократно выступал президент Владимир Зеленский. 3 марта он подчеркнул: если у мира нет смелости закрыть небо, то он должен хотя бы дать Украине самолеты.
- Дмитрий Кулеба накануне показал, как Россия уничтожает украинские города, в частности, продемонстрировал варварские последствия атаки на Бородянку. Он в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной.
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил международное сообщество остановить ядерного маньяка. А советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал западных партнеров взять на себя ответственность и закрыть небо.
- Петиция по этому закрытию неба за 2 дня набрала необходимый 1 миллион подписей. Люди во всем мире обратились с просьбой к НАТО о закрытии неба, однако организация заявила, что не будет привлекать свои силы в войне в Украине.
- Такую же позицию раньше озвучили в Белом доме – не хотят закрывать небо над Украиной, потому что это якобы спровоцирует для них прямую войну с Россией.
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