Люди во всем мире обратились с просьбой о закрытии неба в НАТО.

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Мы, люди во всем мире, просим страны-члены НАТО и дружественные для Украины страны закрыть воздушное пространство над Украиной и разместить в Украине миротворческие войска, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ,

– говорилось в петиции.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что президент и наша дипломатия очень мощно работают над тем, чтобы небо закрыли. "Если мы этого не сделаем – наши дети будут незащищенными. Сейчас это вопрос номер один", – сказал Данилов.

Что такое закрытое небо

Украина добивается закрытия неба над Украиной, а это означает, что все самолеты, дроны, ракеты и любые другие летательные устройства будут сбиваться. То есть НАТО будет контролировать воздушное пространство. Запад тянет с этим решением, потому что не хочет напрямую ввязываться в войну с Россией

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