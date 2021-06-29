Депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Данил Гетманцев в интервью программы "Первые лица" отметил, что решение отложили при условии, что не сделают это повторно. Поэтому в этот раз на уступки не пойдут.

Читайте также Это ложь, – Гетманцев развенчал 2 мифа о фискализации ФЛП

"Это ошибочное решение, что отложили внедрение кассовых аппаратов, но был COVID-19, позиция среди народных депутатов, среди фракции. Помню это совещание. Я выступал против, но решение приняли при условии, что в любом случае больше не будем переносить фискализацию. Не превратим ее в "рынок земли", который постоянно откладывают", – сказал нардеп.

Акция протеста – политическая

Данил Гетманцев считает, что акция от "Save ФЛП", которая состоялась 29 июня, и вопрос фискализации и интересов малого бизнеса – это разные вопросы. Он сказал, что событие политическое.

"Определенные физические лица занимаются своим политическим будущим, зарабатывают на этом деньги. Эти люди не за ФЛП точно. Это бизнес на протестах. Это моя оценка. Кто-то может не согласиться", – заявил Гетманцев.

Такие нормы работают за рубежом

Нардеп отметил, что нормы фискализации действуют в странах Европы. А также в Беларуси и даже Танзании.

"В Болгарии продают на базаре даже зелень через реестр расчетных операций. Почему именно в Украине это уничтожает бизнес, который процветает в других государствах, которые ввели нормы", – сказал Гетманцев.

Депутат пояснил, что налоги не увеличивают, а наоборот – повышают лимиты для ФЛП. На уровне государства разработали программный код, когда на смартфон можно скачать приложение и даже не покупать кассовый аппарат.

Выдавать чек нужно, чтобы человек не зависел от чьей-то воли и мог защитить свои права,

– отметил Гетманцев.

Какие перспективы имеет фискализация

Гетманцев не согласен, что закон в первую очередь для малого бизнеса. Отметил, что фискализация имеет целью отличить малый бизнес от большого. Отметил, что даже на Крещатике есть ФЛП, которые обладают огромными магазинами.

"Какие же это ФЛП? Их можно отличить по объему продаж. Единственный инструмент – регистратор расчетных операций. Никто не должен скрывать. Это шизофрения, когда одновременно пытаемся отменить фискализацию и повысить зарплату учителям", – сказал депутат.

Важно Программный РРО: что это такое и с чем его "едят"

По его словам, без кассовых аппаратов экономика остается на половину в тени. Если люди не платят налоги, то не будет существовать качественной медицины.

"Даже дороги в Польше – это производная от РРО. Невозможно взять дороги и оставить там РРО. Это стратегическое направление детенизации. И хотим мы этого или нет, но должны его пройти", – подытожил депутат.