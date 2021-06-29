Депутат від "Слуги народу" та голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів Данило Гетманцев в інтерв'ю програми "Перші особи" зазначив, що рішення відтермінували за умови, що не зроблять це повторно. Тому цього разу на поступки не підуть.

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"Це помилкове рішення, що відтермінували впровадження касових апаратів, але був COVID-19, позиція серед народних депутатів, серед фракції. Пам'ятаю ту нараду. Я виступав проти, але рішення ухвалили за умови, що в жодному випадку більше не переноситимемо фіскалізацію. Не перетворимо її на "ринок землі", який у постійно відтерміновують", – сказав нардеп.

Акція протесту – політична

Данило Гетманцев вважає, що акція від "Save ФОП", яка відбулася 29 червня, та питання фіскалізації й інтересів малого бізнесу – це різні питання. Він сказав, що подія політична.

"Певні фізичні особи займаються своїм політичним майбутнім, заробляють на цьому гроші. Ці люди не за ФОПів точно. Це бізнес на протестах. Це моя оцінка. Хтось може не погодитися", – заявив Гетманцев.

Такі норми працюють за кордоном

Нардеп наголосив, що норми фіскалізації діють у країнах Європи. А також в Білорусі й навіть Танзанії.

"У Болгарії продають на базарі навіть зелень через реєстр розрахункових операцій. Чому саме в Україні це знищує бізнес, який процвітає в інших державах, що запровадили норми", – сказав Гетманцев.

Депутат пояснив, що податки не збільшують, а навпаки – підвищують ліміти для ФОПів. На рівні держави розробили програмний код, коли на смартфон можна завантажити додаток і навіть не купляти касовий апарат.

Видавати чек потрібно, щоб людина не залежала від чиєїсь волі та могла захистити свої права,

– наголосив Гетманцев.

Які перспективи має фіскалізація

Гетманцев не погоджується, що закон в першу чергу для малого бізнесу. Зазначив, що фіскалізація має на меті відрізнити малий бізнес від великого. Зазначив, що навіть на Хрещатику є ФОПи, які володіють величезними магазинами.

"Які ж це ФОПи? Їх можна відрізнити за обсягом продажів. Єдиний інструмент – реєстратор розрахункових операцій. Ніхто не повинен приховувати. Це шизофренія, коли одночасно намагаємось скасувати фіскалізацію і підвищити зарплату вчителям", – сказав депутат.

Важливо Програмний РРО: що це таке та з чим його "їдять"

За його словами, без касових апаратів економіка залишається на половину у тіні. Якщо люди не сплачують податків, то не існуватиме якісної медицини.

"Навіть дороги в Польщі – це похідна від РРО. Неможливо взяти дороги й залишити там РРО. Це стратегічний напрям детінізації. І хочемо ми цього чи ні, але повинні його пройти", – підсумував депутат.