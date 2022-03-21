Сейчас все выходящие на работу становятся на защиту Украины. Ведь так они наполняют государственную казну. Об этом заявили в Минобороны 21 марта.

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Правительство делает все возможное, чтобы сохранить экономику. Это – основа нашей обороны. Сегодня все, кто выходит на работу, дает работу другим, наполняет казну – работают на защиту Украины,

– говорится в сообщении.

В Минобороны добавляют, что у каждого украинца "фронты разные, но победа одна на всех". Поэтому любой вклад важен.

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