Президент Украины подчеркнул, что мы не отдадим государство ни одному врагу.
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Зеленский об особом героизме
Владимир Зеленский подчеркнул, что площадь Свободы в Херсоне – это вся Украина, улицы Конотопа, где местные кричат на кафиров, это Украина. По его словам, Украину мы не отдадим ни одному врагу.
Это особый героизм – протестовать, когда твой город оккупирован. Пусть и на время.
Когда нет оружия, а тебе отвечают выстрелами. И ты не бежишь.
Когда нет брони, а на тебя едет БТР. И ты не уходишь,
– сказал Владимир Зеленский.
Президент добавил, что это доказательства того, что оккупация – временно. Кроме того, он подчеркнул, что она искусственна. Глава государства отметил, что украинцы не отступают, не сдаются и не останавливают сопротивление, а наоборот кричат оккупантам – иди домой.
Как русский корабль! Оттесняют их с нашей территории. Перекрывают им дороги. Каждый метр нашей украинской земли, отвоеванный протестом и унижением кафиров, это шаг к победе для всей Украины. Это шанс на жизнь,
– заявил Владимир Зеленский.
Вечернее обращение Зеленского 5 марта: смотрите видео
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