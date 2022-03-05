Президент України наголосив, що ми не віддамо державу ні одному ворогу.
До теми Донбас, зараз самий час, – Зеленський звернувся до мешканців окупованих територій
Зеленський про особливий героїзм
Володимир Зеленський наголосив, що площа Свободи у Херсоні – це вся Україна, вулиці Конотопу, де місцеві кричать на окупантів, це Україна. За його словами, Україна ми не віддамо жодному ворогу.
Це особливий героїзм – протестувати, коли твоє місто окуповане. Хай і тимчасово.
Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами. І ти не біжиш.
Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР. І ти не відходиш,
– сказав Володимир Зеленський.
Президент додав, що це докази того, що окупація – тимчасово. Крім того, він наголосив, що вона штучна. Глава держави зауважив, що українці не відступають, не здаються та не зупиняють спротиву, а навпаки кричать окупантам – йди додому.
Як російський корабель! Відтісняють їх з нашої території. Перекривають їм дороги. Кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок до перемоги для всієї України. Це шанс на життя,
– заявив Володимир Зеленський.
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