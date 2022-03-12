Это война за независимость

Об этом президент заявил во время обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Глава государства отметил, что сейчас нужно отдавать все на защиту Украины.

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"Украинцы и украинки, сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными в рутинных делах. Выполнять свою работу на 100%. Помогать коллегам, заботиться о своих близких и при этом отдавать все, что необходимо для нашей обороны, армии, защитников и защитниц", – сказал Зеленский.

Президент еще раз назвал войну России против Украины – отечественной. По словам Зеленского, это война за независимость.

Это отечественная война, народная война, это наша война. Это война за нашу независимость. Не просто государства, – а всего украинского, что было, есть и будет на свете,

– резюмировал глава государства.