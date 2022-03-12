Це війна за незалежність

Про це президент заявив під час звернення до українців, повідомляє 24 канал. Глава держави зазначив, що зараз потрібно віддавати все на захист України.

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"Українці та українки, зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними у рутинних справах. Виконувати свою роботу на 100%. Допомагати колегам, дбати про своїх близьких і при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони, армії, захисників і захисниць", – сказав Зеленський.

Президент вкотре назвав війну Росії проти України – вітчизняною. За словами Зеленського, це війна за незалежність.

Це вітчизняна війна, це народна війна, це наша війна. Це війна за нашу незалежність. Не просто держави, – а всього українського, що було, є і буде на світі,

– резюмував глава держави.

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