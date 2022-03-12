Зеленський провів розмову з Шольцом і Макроном

Глава держави під час звернення до українців сказав, що впродовж ночі з партнерами постійно обговорював ситуацію з мером Мелітополя, повідомляє 24 канал.

До теми Досі не знаємо, де він перебуває, – глава Запорізької ОВА про викрадення мера Мелітополя

Вимога проста – негайно звільнити його з полону. Ми звертаємося до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Франція, Німеччина, Ізраїль та інші,

– зазначив президент.

Він додав, що зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Також Зеленський провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Я буду говорити з усіма, щоб звільнили наших людей", – заявив президент.

Ми очікуємо, щоб вони, лідери світу, показали, як вони можуть вплинути на цю ситуацію. Як вони можуть зробити просту справу – звільнити одну людину. Таку людину, яка уособлює собою всю мелітопольську громаду. Українців, які не здаються,

– резюмував Зеленський.

Коротко про викрадення мера

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що місцеперебування Федорова – невідоме.

Його викрали з Палацу культури в Мелітополі. Викрадення мера Мелітополя потрапило на відео.

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