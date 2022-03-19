Об опровержении этого фейка Службой безопасности Украины сообщил советник Офиса Президента Сергей Лещенко, передает 24 канал. Советник подчеркнул, что цель этого фейка ясна.

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После того, как весь мир стал свидетелем геноцида, когда был разбомблен роддом в Мариуполе. И после примитивных попыток обвинить в этом Украину, теперь они действуют на опережение,

– объяснил Лещенко.

Теперь Россия пытается обвинить Украину в подобных шагах, но уже в других городах Украины, в частности в Днепре.

Украина не имеет никакого отношения к таким бесчеловечным поступкам. Это ответственность России,

– отметили в ОП.

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