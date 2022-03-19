Про спростування цього фейку Службою безпеки України повідомив радник Офісу Президента Сергій Лещенко, передає 24 канал. Він наголосив, що мета цього фейку зрозуміла.

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Після того, як весь світ став свідком геноциду, коли було розбомблено пологовий в Маріуполі. І після примітивних спроб звинуватити у цьому Україну, тепер вони грають на випередження,

– пояснив Лещенко.

Тож тепер Росія намагається звинуватити Україну в подібних кроках, але вже в інших містах України, зокрема у Дніпрі.

Україна не має жодного відношення до таких нелюдських вчинків. Це відповідальність Росії,

– наголосили в ОП.

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