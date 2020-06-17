Деятельность Центра противодействия коррупции хотят прекратить через суд. Окружной админсуд Киева просят обязать Минюст обратиться в суд с иском о прекращении деятельности организации.

Истцом является малоизвестная общественная организация, зарегистрированная в квартире людей, которые фигурируют в ряде уголовных производств. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Обратите внимание Важнейшие суды Украины возглавили одиозные судьи: что о них известно

Справка. Истец просит признать суд противоправным бездействие Минюста. По его мнению, ведомство якобы игнорирует тот факт, что ЦПК не соблюдает требований закона об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режима в Украине.



Истец считает, что информация, обнародованная в СМИ, свидетельствует о том, что Центр противодействия коррупции, анализируя деятельность дивизии войск СС "Галичина", занимается пропагандой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, чем нарушает действующее законодательство.



Шабунин заверил, что ЦПК вообще не занимается историей в любой форме. То, о чем говорится в заявлении истца, вообще не профиль деятельности организации.

Кому выгодно закрытие ЦПК

Антикоррупционер пояснил: в ЦПК убеждены, что все это подстроили сами судьи ОАСКа. Это – печально известный окружной админсуд Киева, который принимает решениея, которые "на голову не налазят". Он является судом первой инстанции, в котором фактически все судятся с центральным органом исполнительной власти.

Это тот суд, который признал приватизацию "Приватбанка" незаконной, который отпускал убийц. Мы давно добиваемся уничтожения этого суда. Даже уже МВФ обязал лишить этот суд его монопольного права,

– отметил Шабунин.

И добавил: именно поэтому 15 июня активисты объявили об акции под Офисом Президента – "Володя, разберись наконец с ОАСКом". Там они намерены в формате онлайн-школы учить президента Зеленского основам права. Ведь он единственный, кто может начать процедуру уничтожения этого суда.

"Уже во вторник, 16 июня, мы получили иск. Поэтому я убежден, что это инициатива самого суда и его руководителя Вовка", – подчеркнул антикоррупционер. И напомнил, что летом 2019 года были обнародованы пленки ОАСКа, когда НАБУ примерно несколько недель прослушивала его главу.

Это тот суд, судьи которого прямо говорили, что подадут иск, который остановит судебную реформу, что накажут ВККС. Которые говорили, извиняюсь за цитату , что "яйца правительственной уполномоченной в наших руках",

– отметил Шабунин.

"Это абсолютно "безбашенные" судьи, которые пользуются монополией на то, что их решения должны выполнять центральные органы исполнительной власти. Собственно, в этом сила этого суда. Я удивляюсь, что он до сих пор нерасформирован", – добавил он.

И подчеркнул: в октябре после очередного неадекватного решения ОАСКа журналисты спросили Зеленского, когда тот положит этому конец. Президент ответил, что еще не разобрался в вопросе относительно этого суда и намерен это сделать. С тех пор прошло уже 8 месяцев.

Поэтому, по словам Шабунина, активисты хотят напомнить президенту об этом беспределе. К тому же, даже в новом меморандуме МВФ на 5 миллиардов долларов есть требование лишить этот суд монопольного права. "Так сильно неадекватность этого суда видна за пределами Украины", - подчеркнул он.

Шабунин: Таких нелепых попыток прекратить деятельность ЦПК еще не было

Шабунин отметил: проблема конкретно с этим судом заключается в том, что он рассматривает все дела к центральным органам власти. На местных уровнях существуют свои проблемы, они там не меньшие. Но если нужно судиться с министерствами – то это через ОАСК. Когда коррупционерам надо обновить свой менеджмент на руководящих должностях госпредприятий, они это делают также через этот суд.

По словам председателя правления ЦПК, таких бестолковых попыток прекратить деятельность Центра противодействия коррупции или давить на него еще не было. "Там преимущественно СБУ, уголовные производства по Шокину, Луценко, Авакова. Но это новенькое что-то", – отметил Шабунин.

Один из наших фокусов, где мы столкнулись с судейской мафией – это требование в конце реформировать суды, прежде всего – распустить ОАСК. Еще важнее – это перезагрузить Высший совет правосудия. Это тот орган, который увольняет судей,

– пояснил он.

И добавил, что уже удалось частично победить: Высшая квалификационная комиссия, которая набирает судей, распущена. В ближайшее время президент просто обязан переизбрать этот орган. Согласно закону, это должны сделать при участии международных экспертов. Поэтому есть шанс на его реформирование.

"Осталась драка с Высшим советом правосудия, которая представляет судейские кланы, в частности – ОАСК. Собственно, сейчас мы входим в активную фазу борьбы за нормальную судебную систему", – подытожил антикоррупционер.

Шабунин об иске против ЦПК: смотрите видео