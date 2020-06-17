Діяльність Центру протидії корупції хочуть припинити через суд. Окружний адмінсуд Києва просять зобов'язати Мін'юст звернутися до суду з позовом про припинення діяльності організації.

Позивачем є маловідома громадська організація, зареєстрована в квартирі людей, які фігурують у низці кримінальних проваджень. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Довідка. Позивач просить визнати суд протиправною бездіяльність Мін'юсту. На його думку, відомство нібито ігнорує той факт, що ЦПК не дотримується вимог закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарного режиму в Україні.



Позивач вважає, що інформація, оприлюднена у ЗМІ, свідчить про те, що Центр протидії корупції, аналізуючи діяльність дивізії військ СС "Галичина", займається пропагандою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, чим порушує чинне законодавство.



Шабунін запевнив, що ЦПК взагалі не займається історією у будь-якій формі. Те, про що йдеться у заяві позивача – взагалі не профіль діяльності організації.

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Антикорупціонер пояснив: у ЦПК переконані, що все це підлаштували самі судді ОАСКу. Це – сумновідомий окружний адмінсуд Києва, який ухвалює рішення, "що на голову не налазять". Він є судом першої інстанції, в якому фактичному всі судяться з центральним органом виконавчої влади.

Це той суд, який визнав приватизацію "Приватбанку" незаконною, який відпускав вбивць. Ми давно добиваємося знищення цього суду. Навіть вже МВФ зобов'язав позбавити цей суд його монопольного права,

– наголосив Шабунін.

Й додав: саме тому 15 червня активісти оголосили про акцію під Офісом Президента – "Володя, розберися нарешті з ОАСКом". Там вони мають намір у форматі онлайн-школи вчити президента Зеленського основам права. Адже він єдиний, хто може почати процедуру знищення цього суду.

"Вже у вівторок, 16 червня, ми отримали позов. Тому я переконаний, що це ініціатива самого суду та його керівника Вовка", – підкреслив антикорупціонер. І нагадав, що влітку 2019 року були оприлюднені плівки ОАСКу, коли НАБУ приблизно кілька тижнів прослуховувало його голову.

Це той суд, судді якого прямо говорили, що подадуть позов, який зупинить судову реформу, що покарають ВККС. Які казали, перепрошую за цитату, що "яйця урядової уповноваженої в наших руках",

– зазначив Шабунін.

"Це абсолютно "безбашені" судді, які користуються монополією на те, що їхні рішення мають виконувати центральні органи виконавчої влади. Власне, в цьому сила цього суду. Я дивуюсь, що він досі нерозформований", – додав він.

Й наголосив: в жовтні після чергового неадекватного рішення ОАСКу журналісти запитали Зеленського, коли той покладе цьому край. Президент відповів, що ще не розібрався у питанні щодо цього суду і має намір це зробити. Відтоді пройшло вже 8 місяців.

Тож, за словами Шабуніна, активісти хочуть нагадати президенту про це свавілля. До того ж, навіть в новому меморандумі МВФ на 5 мільярдів доларів є вимога позбавити цей суд монопольного права. "Аж так сильно неадекватність цього суду видно за межами України", – підкреслив він.

Шабунін: Таких недолугих спроб припинити діяльність ЦПК ще не було

Шабунін зазначив: проблема конкретно з цим судом полягає в тому, що він розглядає всі справи до центральних органів влади. На місцевих рівнях існують свої проблеми, вони там не менші. Але якщо потрібно судитися з міністерствами – то це через ОАСК. Коли корупціонерам треба поновити свій менеджмент на керівних посадах держпідприємств, вони це роблять також через цей суд.

За словами голови правління ЦПК, таких недолугих спроб припинити діяльність Центру протидії корупції або тиснути на нього ще не було. "Там переважно СБУ, кримінальні провадження по Шокіну, Луценку, Авакову. Але це новеньке щось", – зазначив Шабунін.

Один з наших фокусів, де ми зіштовхнулися з суддівською мафією – це вимога врешті реформувати суди, насамперед – розпустити ОАСК. Ще важливіше – це перезавантажити Вищу раду правосуддя. Це той орган, який звільняє суддів,

– пояснив він.

Й додав, що вже вдалося частково перемогти: Вища кваліфікаційна комісія, яка набирає суддів, розпущена. Найближчим часом президент просто зобов'язаний переобрати цей орган. Згідно з законом, це мають зробити за участі міжнародних експертів. Тож є шанс на його реформування.

"Залишилася бійка з Вищою радою правосуддя, яка представляє суддівські клани, зокрема – ОАСК. Власне, зараз ми входимо у активну фазу боротьби за нормальну судову систему", – підсумував антикорупціонер.

Шабунін про позов проти ЦПК: дивіться відео