Нерешительность американского лидера Джо Байдена влияет на действия Владимира Путина. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

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"В конце концов, НАТО сегодня – это прежде всего США. Неготовность администрации Байдена взять на себя историческую ответственность подталкивает Путина к продолжению агрессии", – подчеркнул Каспаров.

НАТО боится столкновения с Россией

Он не понимает, какая принципиальная разница в столкновении войск НАТО с путинской машиной в Украине или Польше, если Альянс боится этого столкновения априори.

Мы слышим разговоры о том, что нельзя, чтобы НАТО вступило в "конфликт", потому что Путин может применить оружие массового поражения, однако мы будем защищать каждый сантиметр стран НАТО. Объясните, как эти заявления совмещаются? А ведь НАТО атакуют не марсиане, а войска Путина. Гаррі Каспаров Российский оппозиціонер

Каспаров: Столкновение НАТО и России – неизбежно

Более того, существует ряд способов, не переходя границы стран НАТО, нанести серьезный ущерб.

"Если ракета с ядовитой жидкостью разорвется в 500 метрах у польской границы, является ли это наступлением на страны Альянса? Я не сомневаюсь, что найдутся официальные представители НАТО, которые будут измерять расстояние между местом взрыва до границы", – сказал Каспаров.

По его словам, столкновение НАТО и России – неизбежно. "Пока мы имеем полное отсутствие политической воли (Байдена – 24 канал), неготовность брать на себя ответственность за исторические решения", – добавил оппозиционер.

Каспаров рассказал о страхах США и НАТО: смотрите видео