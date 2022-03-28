Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционер Гарри Каспаров. По его словам, нормальная логика отличается от позиции Путина.

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Умная позиция – стратегия на крах режима Путина, – Каспаров

Гарри Каспаров отметил, что здоровая логика – это когда говорится о том, что каждая человеческая жизнь бесценна и потеря солдата или мирного – это трагедия. Для Путина это статистика, мол, "просто погибнут еще 10 тысяч российских солдат". Эти логики несовместимы.

Именно поэтому я говорю, что пока Путин находится у власти – мира не будет,

– сказал Гарри Каспаров.

Для Путина перемирие является возможностью перегруппироваться, считает оппозиционер. Российский президент видит Украину как препятствие в своих захватнических и геополитических планах. Поэтому если он не добьется успеха сейчас – попытается использовать другие возможности.

"Считаю, что единственная разумная позиция для свободного мира, Запада, – стратегия на крах путинского режима, которая лежит через победу Украины, поднятие украинского флага в Севастополе", – заявил Гарри Каспаров.

Каспаров о стратегии Путина: смотрите видео