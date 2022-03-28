Об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США после того, как Владимир Зеленский наметил потенциальный путь завершения войны.

Внимание Путин не может быть подозреваемым в военных преступлениях, пока является президентом России

Все, что я видел, это то, что сейчас он (Путин – 24 канал) не хочет идти на компромисс,

– сказал чиновник.

О чем говорится

Украинская сторона не слишком высоко оценивает шансы того, что будет серьезный прорыв на предстоящих в Стамбуле переговорах. О них стало известно после разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Путиным накануне.

Украина готова обсуждать нейтральный статус в рамках мирного соглашения с Россией, но такой пакт должны гарантировать третьи стороны и его должны вынести на референдум.

Справка. Зеленский в разговоре с российскими журналистами сказал, что мирное соглашение невозможно без прекращения огня и вывода войск. Он исключил попытки отвоевать всю контролируемую Россией территорию силой, поскольку "это приведет к третьей мировой войне".