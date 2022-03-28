Про це заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США після того, як Володимир Зеленський накреслив потенційний шлях завершення війни.
Увага Путін не може бути підозрюваним у воєнних злочинах, доки є президентом Росії, – Венедіктова
Все, що я бачив, це те, що зараз він (Путін – 24 канал) не бажає йти на компроміс,
– сказав чиновник.
Про що мовиться
Українська сторона не надто високо оцінює шанси на те, що буде серйозний прорив на переговорах, які мають відбутися в Стамбулі. Про них стало відомо після розмови президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним напередодні.
Наразі Україна готова обговорювати нейтральний статус в межах мирної угоди з Росією, але такий пакт мають гарантувати треті сторони та його мають винести на референдум.
Навіщо Путіну війна: відповідь Зеленського на це питання