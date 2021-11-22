Он отметил, что сейчас цель – новый сайт Верховной Рады и приложение для мобильных устройств.
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Александр Корниенко сообщил, что там будет:
- доступ к основным законам и новостям;
- возможность получить информацию, откуда берутся законы, откуда экспертиза находит, как законопроекты попадают в комитеты, как их обсуждают.
Это банальные вещи, понятные для самых простых интернет-магазинов, но для Рады это пока космос,
– продолжил вице-спикер.
Сколько будет стоить смарт-парламент
К слову, заместитель главы Рады отказался уточнять, в какую сумму такая модернизация обойдется налогоплательщикам, отметив, что в парламенте есть "много неиспользованных денег".
"Надо решить, что делать с деньгами, которые возникают вследствие того, что депутаты не голосуют по поправкам, либо не ходят на заседания комитетов, или не голосуют законы", – сказал он.
Как результат мы имеем немалый ежемесячный фонд" из десятков миллионов гривен, сэкономленных на заработной плате,
– добавил Александр Корниенко.
В Украине работает приложение "Дия": коротко
В Украине для диджитализации госпроцессов создали приложение "Дия". Если расшифровать аббревиатуру, то получится "Дерржава і я". Сейчас для граждан доступны:
- Электронный паспорт;
- Электронное водительское удостоверение;
- Автогражданка;
- Студенческий билет;
- Военный билет;
- Загранпаспорт;
- Штрафы на авто;
- Сертификат о вакцинации.