Он отметил, что сейчас цель – новый сайт Верховной Рады и приложение для мобильных устройств.

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Александр Корниенко сообщил, что там будет:

доступ к основным законам и новостям;

возможность получить информацию, откуда берутся законы, откуда экспертиза находит, как законопроекты попадают в комитеты, как их обсуждают.

Это банальные вещи, понятные для самых простых интернет-магазинов, но для Рады это пока космос,

– продолжил вице-спикер.

Сколько будет стоить смарт-парламент

К слову, заместитель главы Рады отказался уточнять, в какую сумму такая модернизация обойдется налогоплательщикам, отметив, что в парламенте есть "много неиспользованных денег".

"Надо решить, что делать с деньгами, которые возникают вследствие того, что депутаты не голосуют по поправкам, либо не ходят на заседания комитетов, или не голосуют законы", – сказал он.

Как результат мы имеем немалый ежемесячный фонд" из десятков миллионов гривен, сэкономленных на заработной плате,

– добавил Александр Корниенко.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что Украина на сегодня в тройке среди европейских стран по некоторым направлениям цифровизации. Впрочем, этот показатель будет только расти.

В Украине работает приложение "Дия": коротко

В Украине для диджитализации госпроцессов создали приложение "Дия". Если расшифровать аббревиатуру, то получится "Дерржава і я". Сейчас для граждан доступны: