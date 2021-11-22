Він зазначив, що наразі на меті – новий сайт Верховної Ради та додаток для мобільних пристроїв.

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Олександр Корнієнко повідомив, що там буде:

доступ до основних законів і новин;

можливість отримати інформацію, звідки беруться закони, звідки експертиза знаходить, як законопроєкти потрапляють у комітети, як їх обговорюють.

Це банальні речі, зрозумілі для найпростіших інтернет-магазинів, але для Ради це поки що ­космос,

– продовжив віцеспікер.

Скільки коштуватиме смарт-парламент

До слова, заступник глави Ради відмовився уточнювати, в яку суму така модернізація обійдеться платникам податків, наголосивши, що у парламенті є "багато невикористаних грошей".

"Треба вирішити, що робити з грошима, які виникають внаслідок того, що депутати не голосують по поправках, або не ходять на засідання комітетів, або не голосують закони", – сказав він.

Як результат ми маємо чималий щомісячний "фонд" із десятків мільйонів гривень, заощаджених на заробітній платні,

– додав Олександр Корнієнко.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що Україна на сьогодні у трійці серед європейських країн за деяким напрямками цифровізації. Втім, цей показник лише зростатиме.

В Україні працює додаток "Дія": коротко

В Україні для діджиталізації держпроцесів створили додаток "Дія". Якщо розшифрувати абревіатуру, то вийде "Держава і я". Наразі для громадян доступні: