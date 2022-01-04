Анатолич рассказал, что хотел посмотреть на свои любимые команды КВН. Однако количество политических шуток его шокировало.

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Анатолич назвал КВН позором

Ведущий назвал мероприятие абсолютно ангажированным и пропагандистским. По его словам, раньше КВН был другим.

КВН – это просто позор, а все, кто участвует в этом – откровенные мерзавцы… Грустно, конечно. Раньше КВН был другим, а сейчас это просто днище,

– сказал ведущий.

О чем шутили в КВН

Ведущий показал выступления команд. Там шутили о возрождении СССР. При этом в зале раздавались аплодисменты.

Кроме того, участник команды РУДН из Кении закричал на сцене, что "Крым – наш". После этого расхохотался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Обратите внимание! Анатолий Анатолич увлекался КВН со времен студенчества. Он был капитаном сборной команды Кривого Рога. В Украине КВН просуществовало с 1991 по 2014 год.

Анатолич раскритиковал российское КВН, смотрите видео: