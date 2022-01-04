Анатоліч розповів, що хотів подивитися на свої улюблені команди КВК. Однак кількість політичних жартів його шокувала.
Читайте також "Слов'янський союз" із Росією: Кива зробив нову заяву про Україну
Анатоліч назвав КВК ганьбою
Ведучий назвав захід абсолютно заангажованим та пропагандистським. За його словами, раніше КВК був іншим.
КВК – це просто ганьба, а всі, хто бере участь в цьому – відверті мерзотники...Сумно, звичайно. Раніше КВК був іншим, а зараз це просто днище,
– сказав ведучий.
Про що жартували у КВК
Ведучий показав виступи команд. Там жартували про відродження СРСР. При цьому у залі лунали аплодисменти.
Крім того, учасник команди РУДН з Кенії закричав на сцені, що "Крим – наш". Після цього розреготався прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Анатоліч розкритикував російське КВК, дивіться відео: