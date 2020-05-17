Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Это позорно: Католическая церковь и УГКЦ требуют запретить суррогатное материнство в Украине

- Читати новину українською
Суррогатное материнство в Украине - позиция церкви
Глава УГКЦ Святослав / news.ugcc.ua

Римско-католическая церковь в Украине и Украинская греко-католическая церковь 15 мая призвали власти осудить и запретить суррогатное материнство. По мнению церкви, недавний скандал с детьми суррогатных матерей показал весь масштаб проблемы.

В церкви считают, что практике суррогатного материнства нельзя найти никакого оправдания. Об этом говорится в обращении епископов. Его подписали глава УГКЦ Блаженнейший Святослав и архиепископ РКЦ Мечислав Мокшицкий.

Актуально Украина – онлайн-магазин с младенцами, – Кулеба о скандале с детьми суррогатных матерей

Как церковь воспринимает явление суррогатного материнства

  • В УГКЦ и РКЦ говорят, что суррогатное материнство трактует людей как товар, который можно заказать, изготовить и продать. А пандемия коронавируса обострила немало патологий в украинском обществе.
  • Церковники отмечают, что суррогатное материнство является моральным злом и приносит страдание как рожденному таким образом ребенку, так и женщине, которая его родила. А также членам его семьи и людям, которые "заводят словно зверушек детей".
  • По мнению церкви, коммерческая основа суррогатного материнства заслуживает еще более жесткой оценки, ведь добавляется моральное зло к функциям тела и самой личности новорожденного ребенка.

Что известно о скандале с детьми суррогатных матерей

  • Обращение епископов связано со скандалом относительно клиники BioTexCom и 46 малышей, рожденных суррогатными матерями для иностранцев. В частности, для граждан Китая, Германии, Италии, Франции, Болгарии, Румынии и США.
  • Из-за закрытых границ и авиасообщение их родители не смогли приехать в Украину или не могут выехать из страны. А новорожденные остаются в отеле в Киеве под присмотром медиков.
  • Детский омбудсмен Николай Кулеба заявил, что суррогатное материнство в Украине неурегулированное и нарушает права детей. Коммерциализация и разрешение получать такую услугу в Украине способствует бесконтрольной продаже украинских детей за границу.
  • В то же время основательница Института репродуктивной перинатальной психологии и психосоматики Антонина Наконечная в эфире 24 канала объяснила, почему запрещать суррогатное материнство нельзя. По ее словам, это не заставит людей отказаться от услуги, а лишь будет провоцировать развитие суррогатного материнства на "черном" рынке.


К теме Скандал с детьми суррогатных матерей: более 50 младенцев не могут отдать иностранцам

Дети в отеле: скандальное видео с младенцами суррогатных матерей

Как в Украине законодательно регулируется вопрос суррогатного материнства?
В Украине нет отдельного закона по суррогатному материнству. Есть только две статьи в законах, а также приказ Минздрава. Согласно законодательству, суррогатная мать не обеспечивается необходимыми услугами и не получает соответствующей помощи после рождения ребенка.

В 2018 году в Верховную Раду вносили законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев, но его так и не рассмотрели.

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Новости семьи Ватикан Новости Здоровье Дети и несовершеннолетние Религия УГКЦ Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Простой рецепт счастья: как побороть стресс и не навредить сердцу
сегодня , 12:00 Простой рецепт счастья: как побороть стресс и не навредить сердцу
Наталія Кадя
Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
16 мая , 22:00 Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
Ілля Кенігштейн
Секс в Старом Киеве: как жили бордели более 100 лет назад
16 мая , 20:42 Секс в Старом Киеве: как жили бордели более 100 лет назад
Євгенія Мазур