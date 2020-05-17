Це ганебно: Католицька церква та УГКЦ вимагають заборонити сурогатне материнство в Україні
Римо-католицька церква в Україні та Українська греко-католицька церква 15 травня закликали владу засудити і заборонити сурогатне материнство. На думку церкви нещодавній скандал із дітьми сурогатних матерів показав увесь масштаб проблеми.
У церкві вважають, що практиці сурогатного материнства не можна знайти жодного виправдання. Про це мовиться в зверненні єпископів. Його підписали глава УГКЦ Блаженнійший Святослав і архієпископ РКЦ Мечислав Мокшицький.
Актуально Україна – онлайн-магазин з немовлятами, – Кулеба про скандал із дітьми сурогатних матерів
Як церква сприймає явище сурогатного материнства
- В УГКЦ та РКЦ кажуть, що сурогатне материнство трактує людей як товар, який можна замовити, виготовити і продати. А пандемія коронавірусу загострила чимало патологій в українському суспільстві.
- Церковники наголошують, що сурогатне материнство є моральним злом і приносить страждання як народженій таким чином дитині, так і жінці, яка її народила. А також членам її сім'ї та людям, які "заводять немов звіряток дітей".
- На думку церкви комерційна основа сурогатного материнства заслуговує ще більш жорсткої оцінки, адже додається моральне зло до функцій тіла і самої особистості новонародженої дитини.
Що відомо про скандал із дітьми сурогатних матерів
- Звернення єпископів пов'язане зі скандалом щодо клініки BioTexCom і 46 малятами, народженими сурогатними матерями для іноземців. Зокрема, для громадян Китаю, Німеччини, Італії, Франції, Болгарії, Румунії та США.
- Через закриті кордони та авіасполучення їхні батьки не змогли приїхати в Україну або не можуть виїхати з країни. А новонароджені залишаються в готелі в Києві під наглядом медиків.
- Дитячий омбудсмен Микола Кулеба заявив, що сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей. Комерціалізація і дозвіл отримувати таку послугу в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон.
- Водночас засновниця Інституту репродуктивної перинатальної психології та психосоматики Антоніна Наконечна в ефірі 24 каналу пояснила, чому забороняти сурогатне материнство не можна. За її словами, це не змусить людей відмовитись від послуги, а лише провокуватиме розвиток сурогатного материнства на "чорному" ринку.
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Діти в готелі: скандальне відео з немовлятами сурогатних матерів
Як в Україні законодавчо регулюється питання сурогатного материнства? В Україні немає окремого закону по сурогатному материнству. Є лише дві статті у законах, а також наказ МОЗ. Відповідно до законодавства, сурогатна мати не забезпечується необхідними послугами та не отримує відповідної допомоги після народження дитини.
У 2018 році до Верховної Ради вносили законопроєкт про заборону сурогатного материнства для іноземців, але його так і не розглянули.
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