Есть добровольцы, а есть Вооруженные силы Украины
Об этом президент рассказал во время разговора с греческим общественным вещателем ΕRΤ, сообщает 24 канал. Владимир Зеленский также отметил, что именно Россия начала подобные вбросы о "нацистской группировке" "Азов" в 2014 году.
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С начала войны было очень много информации со стороны России относительно украинских батальонов, это было еще в 2014 году, когда объединились добровольцы из разных уголков страны, чтобы защищать Украину. У нас не было такой мощной армии как сегодня: были добровольцы, были волонтеры. Воевали обычные люди вместе с Вооруженными силами,
– объяснил Зеленский.
Президент признал, что тогда было много радикальных призывов к России, но это были добровольцы. Это было их личное мнение.
Есть добровольцы, а есть вооруженные силы Украины. Я хочу, чтобы мы все понимали разницу. И есть батальон "Азов", в котором не добровольцы. "Азов" входит в состав Национальной гвардии нашего государства и сегодня они – это Вооруженные силы, они являются постоянной армией,
– подчеркнул Зеленский.
"Азов" – это не добровольцы
Мариуполь защищают профессиональные военные: нацгвардейцы, пограничники, десантники – это Вооруженные силы Украины.
Также президент добавил, что при всем уважении к любым добровольцам, так защищать Мариуполь и "Азовсталь" могут только профессиональные военные. А то, что делают российские военные в нашем государстве – это и есть нацизм.
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский выступил перед парламентом Греции 7 апреля. Президент попросил послушать двух находящихся сейчас в городе защитников Мариуполя.
- К парламентариям обратился этнический грек Михаил. Защитник отметил, что его дед защищал страну от нацистов, а теперь защищает свой родной город от российских нацистов. Мужчина рассказал о катастрофе, в которой находятся мирные жители.
- Оппозиция греческого парламента назвала "Азов" неонацистским формированием и раскритиковала факт обращения добровольцев в парламент Греции.
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