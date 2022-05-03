Є добровольці, а є Збройні сили України

Про це президент розповів під час розмови з грецьким суспільним мовником ΕRΤ, повідомляє 24 канал. Володимир Зеленський також зауважив, що саме Росія почала подібні вкиди про "нацистське угрупування" "Азов" у 2014 році.

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З самого початку війни було дуже багато інформації з боку Росії щодо українських батальйонів, це було ще в 2014 році, коли об'єднались добровольці з різних куточків країни, щоб захищати Україну. В нас не було такої потужної армії, як сьогодні: були добровольці, були волонтери. Воювали звичайні люди разом зі Збройними силами,

– пояснив Зеленський.

Президент визнав, що тоді було багато радикальних закликів щодо Росії, але це були добровольці. Це була їх особиста думка.

Є добровольці, а є Збройні сили України. Я хочу, щоб ми всі розуміли різницю. І є батальйон "Азов", в якому не добровольці. "Азов" входить у склад Національної гвардії нашої держави і сьогодні вони – це Збройні сили, вони є постійною армією,

– наголосив Зеленський.

"Азов" – це не добровольці

Маріуполь захищають професійні військові: нацгвардійці, прикордонники, десантники – і це Збройні сили України.

Також президент додав, що при всій повазі до будь-яких добровольців, так захищати Маріуполь і "Азовсталь" можуть тільки професійні військові. Натомість те, що роблять російські військові в нашій державі – це і є нацизм.

Варто знати! "Азов" – це формування у складі Національної гвардії України, основу якого склала ультраправа група добровольців. Раніше відома як батальйон "Азов", група має радикальну націоналістичну ідеологію, яку США пов'язують з неонацистським екстремізмом. Але прихильники бачать в "Азові" патріотичну та ефективну частину оборонних сил країни.

Що цьому передувало

Володимир Зеленський виступив перед парламентом Греції 7 квітня. Президент попросив послухати двох захисників Маріуполя, які перебувають зараз у місті.

Етнічний грек Михайло зазначив у зверненні, що його дід боронив країну від нацистів, а тепер він боронить своє рідне місто від російських нацистів. Чоловік розповів про катастрофу, у якій перебувають мирні жителі.

Опозиція грецького парламенту назвала "Азов" неонацистським формуванням та розкритикувала факт звернення добровольців до парламенту Греції.

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