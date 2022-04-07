Як інформує 24 канал, Зеленський зауважив, що такого в Європі не було протягом десятиліть – з часу Другої світової війни. Маріуполь стирають у попіл, блокують, а його мешканців вбивають голодом.

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Росіяни знищують все, – Зеленський

Це було півмільйонне місто. В ньому досі залишаються близько 100 тисяч людей, але немає жодної неушкоджено будівлі. Російські військові знищували все – підривали лікарні, пологовий будинок, житлові будинки,

– розповів президент.

Російські пілоти добре бачили напис "Діти", коли бомбили драмтеатр у Маріуполі. Проте це не зупинило їх від авіаудару. Зеленський наголосив, що Маріуполь завжди був домом для великої грецької громади.

У Маріуполі жила велика грецька громада

Наші народи протягом століття жили поруч, виховували дітей, будували майбутнє. Зв'язок цей настільки давній, що зараз неможливо знайти його початок,

– сказав Зеленський.

Глава держави нагадав, що Україна – одна з найбільших країн з православ'ям. Зеленський наголосив, що і культура Греції і самоусвідомлення пов'язані з Україною.

Президент зауважив, що глава МЗС Греції був в Одесі минулого тижня – коли місто оговтувалось після обстрілів. Зараз в Одесі – тихо, проте це лише завдяки Збройним Силам України.