Как информирует 24 канал, Зеленский отметил, что такого в Европе не было на протяжении десятилетий – со времени Второй мировой войны. Мариуполь стирают в пепел, блокируют, а его жителей убивают голодом.

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Россияне уничтожают все, – Зеленский

Это был полумиллионный город. В нем до сих пор остаются около 100 тысяч человек, но нет ни одного неповрежденного здания. Российские военные уничтожали все, взрывали больницы, роддом, жилые дома,

– рассказал президент.

Российские пилоты хорошо видели надпись "Дети", когда бомбили драмтеатр в Мариуполе. Однако это не остановило их от авиаудара. Зеленский подчеркнул, что Мариуполь всегда был домом для большой греческой общины.

В Мариуполе жила большая греческая община

Наши народы в течение века жили рядом, воспитывали детей, строили будущее. Связь эта настолько давняя, что сейчас невозможно найти ее начало,

– сказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что Украина – одна из крупнейших стран с православием. Зеленский подчеркнул, что и культура Греции и самоосознание связаны с Украиной.

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Президент отметил, что глава МИД Греции был в Одессе на прошлой неделе – когда город приходил в себя после обстрелов. Сейчас в Одессе – тихо, однако это лишь благодаря Вооруженным силам Украины.

Важно! Россия продолжает депортировать людей с Юга Украины. Десятки тысяч людей оказались на российской территории. Это принудительное переселение людей.

Россия должна понести ответственность за содеянное, – Зеленский

Президент подчеркнул, что надо спасти Одессу от такого уничтожения, которому подвергся Мариуполь. Главное – найти депортированных в Россию людей и спасти тех мариупольцев, которые остались в городе.

Я призываю вас создать такой союз друзей, который может спасти украинцев и греков Юга Украины, который сможет помочь Мариуполю, ведь город нуждается в гуманитарной помощи,

– добавил президент.

К парламентариям обратился этнический грек, который защищает Мариуполь

Зеленский попросил послушать двух защитников Мариуполя, которые находятся сейчас в городе. К парламентариям обратился этнический грек Михаил, обороняющий Мариуполь. Защитник отметил, что его дед защищал украину от нацистов, а теперь он защищает свой родной город от русских нацистов. Мужчина рассказал о катастрофе, в которой находятся мирные жители.

Люди гибнут тысячами, а их некому хоронить. В том числе этнические греки,

– подчеркнул Михаил.

После этого рассказ собрата дополнил и Анастас. Он призвал греков говорить о катастрофе. У военных хватает смелости противостоять противнику, однако гуманитарной помощи не хватает мирным жителям.

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Обратите внимание! Президент поблагодарил Грецию за санкции и помощь, однако отметил, что война продолжается.

Зеленский призвал Афины использовать свое влияние, как члена Европейского союза, для организации спасения Мариуполя. Следует сделать больше, чтобы Россия начала искать мир.

Мы не сможем удовлетвориться тем, что скажем, что Мариуполь – это новые Фермопилы, когда герои полегли, останавливая численное вражеское войско. Сейчас мы можем помочь,

– добавил президент.

Украина нуждается в оружии

Россию, заметил Зеленский, следует научить, что тот, кто начинает войну, всегда проигрывает. Действия России были направлены сразу не только на Украину, но и на всю Европу и делает это путем "энергетического шантажа". Именно поэтому надо заблокировать все российские банки, запретить вход российских судов в мировые порты.

Украина нуждается в оружии и об этом знают все на Западе. Чем быстрее она получит эту помощь, тем больше жизней может спасти.

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